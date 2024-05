’Zeca Veloso recebe o pai, Caetano, e o irmão, Tom, no palco - Reprodução do Instagram

Publicado 01/05/2024 15:40

Rio - Zeca Veloso estreou o show "Solo" no Rio, na noite desta terça-feira (30), no Manouche, localizado no Jardim Botânico. Em duas sessões esgotadas, às 20h30 e às 23h, o cantor interpretou as próprias composições e, no fim das apresentações, recebeu o pai, Caetano Veloso, e o irmão, Tom, no palco.

Com Cézar Mendes no violão e Tomás Improta no piano, os três cantaram juntinhos. Na plateia, Maria Bethânia, tia do artista, conferiu a apresentação, empolgada. Foi a primeira vez que Zeca fez show solo na cidade.

O repertório do espetáculo contou com músicas inéditas de Zeca, além de sucessos de outros artistas, como Ary Barroso, Cole Porter. A canção "Você me Deu", parceria com o pai, lançada por Gal Costa no álbum “Estratosférica”, em 2015, fez parte do setlist, assim como "Amor meu Grande Amor", da cantora Angela Ro Ro.

Vale lembrar que Zeca é conhecido por sua participação na turnê "Ofertório" ao lado de seu pai e dos irmãos Moreno e Tom.