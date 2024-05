Bruno Gagliasso - Reprodução/Instagram

Publicado 01/05/2024 15:19

Rio - Bruno Gagliasso tem impressionado seus seguidores com sua transformação física, mostrando-se mais magro e com a cabeça raspada. Nesta quarta-feira (1°), ele compartilhou nas redes sociais o motivo por trás de sua perda de peso significativa.

O ator revelou que precisou emagrecer para interpretar um personagem e detalhou que perdeu 24 kg no total, sendo 10 kg antes das filmagens e mais 14 kg durante o processo de gravação. Ele explicou que o papel é no filme "Por Um Fio" , onde interpreta Fernando Varella, irmão do médico Drauzio Varella.

"Cinema, personagem, por isso, mas agora já até engordei um pouquinho. Estou com 70 [quilos], cheguei em 64 kg. Perdi muito! Ao todo, foram 24 kg, 14 kg filmando e 10 kg antes", disse Bruno.

O filme é baseado no livro de mesmo nome do médico e aborda a luta de seu irmão contra o câncer. Bruno também teve que raspar as sobrancelhas para representar as cenas em que a doença de seu personagem estava mais avançada.

Apesar da dedicação ao papel, ele já recuperou parte do peso perdido e está atualmente com 70 kg, tendo chegado a 64 kg durante o processo de emagrecimento para o papel. Fernando Varella morreu em 1991, aos 44 anos, vítima do câncer no pulmão.