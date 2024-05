Bianca Rinaldi - Reprodução/Youtube

Rio - Bianca Rinaldi, ex-paquita de 49 anos, compartilhou lembranças de seus dias trabalhando com Marlene Mattos. A ex-assistente de palco da Xuxa revelou que nem sempre teve uma boa relação com a ex-empresária da Rainha dos Baixinhos.

"Momentos de humilhações, vamos falar assim. Tive alguns, sempre relacionado ao peso. Acho que teve uma vez relacionado ao peso, que não foi legal, porque a Marlene sempre expunha. Ela não chegava no particular para falar. Se ela queria falar aquilo, ela falava na hora, não importa onde ela estivesse", disse. A atriz contou em entrevista ao podcast "Desculpa Alguma Coisa", apresentado por Tati Bernardi, que enfrentou muitos desentendimentos com Marlene, muitos deles relacionados ao seu peso, sendo humilhada publicamente."Momentos de humilhações, vamos falar assim. Tive alguns, sempre relacionado ao peso. Acho que teve uma vez relacionado ao peso, que não foi legal, porque a Marlene sempre expunha. Ela não chegava no particular para falar. Se ela queria falar aquilo, ela falava na hora, não importa onde ela estivesse", disse.

Rinaldi estreou como paquita no programa "Xou da Xuxa" aos 15 anos e permaneceu no grupo por cinco anos. Apesar de ter vivido momentos ótimos como assistente de palco, ela não esconde os traumas que enfrentou naquela época.



"Esses momentos sempre foram muito difíceis. Hoje a gente sabe que não vai deixar passar. Tiveram momentos bons, que me senti acarinhada, mas não cobre os momentos ruins de muita tensão", afirmou Bianca.