Madonna no Copacabana PalaceJc Pereira/Agnews

Publicado 01/05/2024 18:03

Rio - Madonna trouxe alegria para os fãs brasileiros nesta quarta-feira (1°) ao repostar alguns memes sobre a sua chegada ao Rio de Janeiro para o último show da turnê "Celebration", que ocorre neste sábado (04), de forma gratuita, na Praia de Copacabana.

Entre as postagens de Madonna, estava uma montagem com sua foto e a praia ao fundo, uma imagem do Cristo Redentor usando uma camiseta com os dizeres "Brasileiros fazem melhor", e dois vídeos.

Um dos vídeos postados por Madonna mostrava a icônica Heloísa, personagem interpretada por Giulia Gam em "Mulheres Apaixonadas", e o outro apresentava Tulla Luana, uma das primeiras influenciadoras da internet.

A cantora esteve ausente desde que apareceu na janela da suíte presidencial do hotel Copacabana Palace, onde está hospedada desde nesta segunda-feira (29). Ela não foi vista mais pelos fãs que aguardam do lado de fora do prédio.