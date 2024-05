Rafa Kalimann sobe nos braços do Cristo Redentor - Reprodução / Instagram

Publicado 01/05/2024 14:21 | Atualizado 01/05/2024 14:57

Rio - Rafa Kalimann, de 31 anos, publicou um vídeo no Instagram nesta quarta-feira (1) do seu passeio ao Cristo Redentor. Nas imagens, a ex-BBB aparece nos braços do monumento mais icônico do Brasil, mostrando a vista da Cidade Maravilhosa.



"Eu perco tudo mas não perco a fé", escreveu a influenciadora na legenda da publicação.



A atriz de "Família é tudo" também falou do assunto no Stories. "Hoje eu vou fazer uma coisa muito legal. Vocês vão amar acompanhar. Hoje vai ser mais especial ainda porque o dia está aberto. Eu não sei fingir costume, todas as vezes que eu venho aqui, eu me emociono muito".



Nos comentários do post, os seguidores enalteceram o momento. "Lindaaaa, mas passei mal só de olhar”, brincou a fã. "Que sensação única!", disse outra. "Que privilégio", falou mais uma.

Confira: