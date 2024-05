Eloy Casagrande no Slipknot - Divulgação

Publicado 01/05/2024 22:16

Rio - O brasileiro Eloy Casagrande, de 33 anos, ex-baterista do Sepultura, foi oficialmente confirmado como novo integrante da banda norte-americana Slipknot. O grupo deu as boas-vindas ao músico por meio de uma publicação no Instagram na noite de terça-feira (30).

fotogaleria Um dos comentários na postagem chamou bastante atenção. Foi o da mãe do músico, Lidia Casagrande, que celebrou essa nova fase na carreira de seu filho. Em suas palavras, ela expressou uma mistura de sentimentos com o anúncio, desejando que Eloy "voe alto" em sua jornada.





Antes desse anúncio oficial, Eloy já havia sido marcado em uma publicação dos nove membros do Slipknot. Além disso, a banda atualizou seu site oficial com uma foto mascarada do novo baterista. A saída dele do Sepultura aconteceu no final de fevereiro deste ano.



"Meu filho, um filme passa na minha cabeça agora, toda sua trajetória até aqui. Quanto estudo, dedicação, foco, disciplina. Quanta luta, conquistas, garra, perseverança, aprendizado sempre… Sei que é onde você sonhou muito estar aí e o dia chegou, meu filho. O mundo lhe espera com sua divina música", escreveu ela.

Os boatos se intensificaram na semana passada, após uma apresentação do Slipknot na Califórnia, nos Estados Unidos, onde mesmo mascarado, uma tatuagem no braço do baterista identificou que se tratava do brasileiro.

Eloy é considerado um prodígio na bateria, começando a tocar aos sete anos e vencendo o Batuka International Drum Fest aos 13. Em 2005, um ano após o prêmio, ele também ganhou o Modern Drummer's Undiscovered Drummer Contest.



Além de sua passagem pelo Sepultura, Eloy também foi integrante das bandas Gloria e 2ois. Ele também teve uma participação no grupo de rock cristão Iahweh e na banda do vocalista André Matos quando ainda era adolescente.