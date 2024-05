Adriane Galisteu homenageia Ayrton Senna nos 30 anos de sua morte - Reprodução / Instagram

Adriane Galisteu homenageia Ayrton Senna nos 30 anos de sua morteReprodução / Instagram

Publicado 01/05/2024 14:42 | Atualizado 01/05/2024 14:55

Rio - Adriane Galisteu relembrou a morte de Ayrton Senna que completou 30 anos nesta quarta-feira (1). A apresentadora, que era namorada do piloto na época do acidente, prestou homenagem e abriu um álbum de fotos ao lado do atleta nas redes sociais.

fotogaleria

"1 de maio de 1994 o dia que todo mundo lembra o que estava fazendo… O dia que o Brasil inteiro sente a mesma dor… O dia que marcou minha vida tão profundamente que nunca, jamais será esquecido… Para sempre Ayrton!", escreveu ela na legenda da publicação. "1 de maio de 1994 o dia que todo mundo lembra o que estava fazendo… O dia que o Brasil inteiro sente a mesma dor… O dia que marcou minha vida tão profundamente que nunca, jamais será esquecido… Para sempre Ayrton!", escreveu ela na legenda da publicação.

Senna morreu durante uma corrida no GP de San Marino, na Itália. O piloto brasileiro bateu o carro em uma barreira de concreto e chegou a ser removido de helicóptero para o hospital, mas morreu horas depois. O enterro do piloto foi no dia 5 de maio de 1994, quatro dias após sua morte. Com a chegada do corpo ao Brasil, o velório durou dois dias e estima-se que o cortejo contou com mais de três milhões de pessoas nas ruas de São Paulo.