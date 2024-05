Caroline Amorim faz referência ao clipe ’Like a Virgin’ - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 01/05/2024

Rio - Sob o sol forte de 30 graus, fãs de Madonna não poupam esforços na expectativa de ver a Rainha do Pop e se aglomeram em frente ao Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio, nesta quarta-feira (1º). A cantora está hospedada no local desde segunda-feira (29) e encerra a turnê “The Celebration Tour” com um show gratuito marcado para o próximo sábado (4) na praia.

Uma das fãs ansiosas para ver a artista é a mineira Ingrid Vilela, de 30 anos. Ela estava com a passagem comprada para o dia 3, mas resolveu antecipar a vinda para o Rio, mesmo sem ter lugar para ficar, na esperança de conseguir um ingresso para a área VIP do show. Com um cartaz na mão, a fã mostrou que tem uma tatuagem da diva do pop no braço. Ela faz plantão na porta do hotel na esperança de que ela surja na janela para dar um 'oi' aos fãs.

“Eu troquei minha passagem, cheguei aqui hoje cedo. Depois que eu estiver no VIP, eu procuro um lugar para dormir, um lugar para ficar. Se precisar ficar aqui até sábado, eu fico! Eu já sou fã há 15 anos, só preciso ser notada e ver ela de perto”, disse a admiradora.

Renato Thomaz, 41, é fã há 30 anos. Essa vai ser a 15ª apresentação que vai assistir da cantora. "Vai ser o show do século. O maior show da carreira dela. A gente que é fã quer estar pertinho dela nesse momento", comentou.

Ele já foi a quatro shows da turnê "The Celebration Tour", em Lisboa e Miami, mas o show nos Estados Unidos teve um lugarzinho especial no coração do admirador. "Ela falou comigo lá. Me reconheceu com a bandeira do Brasil e falou que o brasileiro é o povo mais animado. Eu estava muito animado, foi maravilhosa", contou.

Ele pretende chegar cedo no sábado para poder ficar o mais perto possível do palco. "Pra mim ela é tudo. 30 anos amando essa mulher, curtindo tudo que ela lança. Meus amigos a amam, meu ex marido, o atual... Tudo pra mim tem Madonna envolvido. Minha vida é Madonna", afirmou.



Ao som de gritos como “Madonna, Madonna”, a paulista Brenda Yasmim, 27, desde domingo (28), passa os dias em frente ao hotel na tentativa de ver a cantora:“Estou realizando o meu sonho com esse show. Quero muito ver ela de pertinho! Eu estava triste porque passei por um período de depressão e quando soube que ela vinha ao Brasil parece que ganhei uma vida de novo. Me deu um gás”, disse a jovem.

Já Michel Reis, 43 anos, veio de Florianópolis, em Santa Catarina, para assistir ao mega show. Ele acompanha a cantora desde a infância e chegou ao Rio na segunda-feira (29) passando todos os dias em frente ao Copa para ver a montagem do palco, a movimentação e a dedicação dos fãs: "A gente teve a oportunidade de vir antes, para curtir o momento, não só no dia do show. Esse vai ser o meu primeiro show e vai ser épico. A gente está vindo aqui todos os dias, mas hoje está um calor absurdo, muito quente. Mas estamos aqui e nem isso vai afastar. A gente vai ali beber uma água, um pouco de refrigerante. Mas assim, o bacana é que como está todo mundo na mesma vibração, a galera se ajuda e se acolhe. É como uma grande família aqui", enfatizou.



A professora aposentada Margarete Coutinho é fã da artista desde 1983 e já foi em outros shows aqui no país. Ela também está na expectativa para o espetáculo. Para ela, Madonna é uma mulher revolucionária. "Ela meteu o pé na porta, revolucionou para nós mulheres, teve uma dimensão política e social muito importante, inclusive em relação a preconceitos e ao status cultural em relação à política, sociedade e economia. Então, é uma mulher muito poderosa", disse a fã.



A americana Katherine Morroe, 65 anos, chamou a atenção e ganhou o carinho do público pelo sotaque e semelhança com a Madonna tirando fotos na porta do hotel. Ela que faz apresentações fantasiada da artista também espera ver a Rainha do Pop de perto.



"Cresci ouvindo a Madonna e vai ser maravilhoso. Moro aqui no Rio e me fantasiei para estar aqui, vou fazer mais covers dela, as pessoas estão amando. Antes do show, vou fazer uma apresentação em um barco assim", disse a americana.



Já o carioca Paulo César dos Santos, 62 anos, é fã há 40 anos e mesmo sem ter um bom lugar para ver o show, não perde a empolgação para o dia. "Esse vai ser o meu quarto show. Já comprei minha blusa, meu boné e um leque para participar. Eu tô muito emocionado, tô nervoso, ansioso, porque eu não sei como vou conseguir assistir, mas eu vou estar aqui. Na verdade, vou estar num quiosque atrás do palco, mas vou tentar vir para a frente porque esse palco é maravilhoso. Hoje eu vim para estar junto com os outros fãs, sentir essa emoção que também contagia. Estou aguardando para tentar ver alguma coisinha, se ela aparece na janela. Quem sabe eu dê uma sorte?", disse Paulo.

Lá vem a noiva



Caroline Amorim, 30, aguarda uma oportunidade de ver a ídola, do outro lado da calçada, fantasiada de noiva em referência à canção “Like a Virgin”, que para ela representa uma libertação para a mulher.



“A Madonna é uma mulher de muita inspiração para mim. Ela é política e ela é a maior diva de todos os tempos. São 40 anos, não são 40 dias. E eu acredito muito na força da música dela e do poder feminino dela”, disse Carolina.



Carolina é fã desde os 12 anos, cresceu ouvindo os sucessos da artista e vai participar do show pela primeira vez: “É muito importante estar aqui porque eu nunca consegui ir devido aos custos. Vai ser inesquecível assim como ela é, com certeza. Eu estou me preparando para o show bebendo bastante água, fazendo exercício físico e minha expectativa está grande demais, porque eu sei que vai ser o maior espetáculo visto nessa areia, isso aqui é como receber Deus na terra. Então, eu tô aqui pra viver esse momento”, disse a fã animada.



Turnê e policiamento

O palco em Copacabana será o maior da turnê, com o dobro do tamanho dos usados em estádios e arenas. A quase três metros do chão, para permitir a visão do público que estiver na praia, a estrutura terá 812 metros quadrados, com 24 metros de frente e 18 metros até o teto. Madonna tem três passarelas por onde anda e dança durante a apresentação. A central tem 22 metros de extensão e as laterais 20 metros cada. O evento ficará marcado como a maior apresentação da carreira da americana.

Como chegar