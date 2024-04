Diva do pop Madonna - Reprodução / Instagram

Diva do pop MadonnaReprodução / Instagram

Publicado 30/04/2024 10:50 | Atualizado 30/04/2024 11:40

Rio - Após 12 anos sem fazer show no Brasil, a cantora Madonna irá se apresentar gratuitamente na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio, no próximo sábado (4). O evento na Cidade Maravilhosa irá encerrar a turnê "The Celebration Tour", que comemora os 40 anos de carreira da diva, que desembarcou nesta segunda-feira (29), no Rio. Ela está hospedada no Copacabana Palace, um dos hotéis mais luxuosos do Brasil.



Essa será a quarta apresentação da cantora em solo carioca, e os fãs estão ansiosos, assim como nas outras vezes.

Relembre as três apresentações da estrela no Rio:



1993 - A primeira vez que Madonna se apresentou na capital fluminense foi há 32 anos, no Estádio Maracanã, com a turnê "The Girlie Show", que promovia o álbum "Erotica". O show teve performances de uma dominatrix com máscaras e chicotes, que marca a era onde a artista defende a liberdade sexual.



2008 - Após mais de uma década, ela voltou com a turnê "Sticky & Sweet Tour" e também se apresentou no Maracanã. "Eu só gostaria de dizer que estou muito feliz em estar de volta depois de 15 anos. Obrigado. Eu amo o Rio", disse a cantora na ocasião.



2012 - Dessa vez, a diva não demorou tanto para se apresentar. Em dezembro de 2012, chegou com a turnê "The MDNA Tour", no Parque Olímpico. A artista revelou que o espetáculo tinha referências à Igreja Católica, marcando a caminhada de alguém que ia das trevas para a luz.

Visitas ao Rio:

Vale lembrar que a estrela internacional também veio ao Rio de Janeiro como turista outras duas vezes. Em 2010, enquanto namorava o modelo brasileiro Jesus Luz, Madonna foi ao Circo Voador assistir ao show do cantor Marcelo Falcão. Ainda na ocasião, aceitou o convite do Governador da época, Sergio Cabral, e conheceu o Carnaval da Marquês de Sapucaí.

7 anos depois, em 2017, a diva retornou a capital fluminense para o casamento do seu empresário, Guy Oseary, com a modelo brasileira Michelle Alves, que foi realizado no Cristo Redentor. Na festa antes do casório, que aconteceu no Hotel Fasano, em Ipanema, Zona Sul do Rio, o cantor Caetano Veloso fez uma apresentação e Madonna o abraçou, demonstrando sua admiração pelo artista brasileiro. Ela também foi ao Morro da Providência e conheceu a instituição beneficente Casa Amarela.