Beatriz Reis exibe novo visualReprodução de vídeo

Publicado 30/04/2024 11:12

Rio - A ex-BBB Beatriz Reis, de 23 anos, compartilhou com seus seguidores, na manhã desta terça-feira (30), que está de visual novo. A jovem escureceu os cabelos e apareceu com renovada. "Eu ouvi transformação? Meu Brasil do Brasil, vocês estão preparados? Eu estou apaixonada", revelou Bia, citando um trecho do bordão que a deixou famosa.

Nos comentários da publicação, os seguidores elogiaram a mudança. "Lindíssima", comentou uma seguidora no Instagram. "Carisma e beleza a gente vê por aqui!", disse outra pessoa. "Ficou perfeita", falou uma terceira usuária das redes.

Na manhã desta terça-feira (30), Beatriz participou do programa "Encontro com Patrícia Poeta", na TV Globo.