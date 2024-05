Gabi Luthai, Teo Télo e o filho Pietro - Reprodução / Instagram

Rio - Gabi Luthai abriu o jogo nesta terça-feira (30) através do Stories no Instagram, sobre sua vida sexual com Teo Teló durante o período pós-parto. A artista contou que passou por uma fase que estava menos atraída pelo esposo, mas garantiu que isso passou.

"Imagino que no puerpério ou a gente se apaixona mais pelo marido ou odeia, né? haha porque eu estou bem sensível, vou confessar", disse a mamãe de Pietro, que



Logo os internautas sugeriram que ela estivesse tendo relações sexuais pouco tempo depois de dar a luz. Porém, Gabi explicou a situação.



"Algumas mulheres dizem que enjoam dos maridos na gravidez. Não enjoei do Teo, tá? Eu queria ser amiga dele, mas não queria ser esposa. Não sei explicar... Queria terminar e contei tudo, foi muito estranho. Mas a gente sabe que tem a ver com a depressão. Não era tipo um ranço, era como se eu quisesse sumir, ir pra outro país. Já passou, graças a Deus", contou.