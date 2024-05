Viih Tube e Eliezer participaram do Surubaum, apresentado por Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank - Reprodução / Youtube

Publicado 30/04/2024 20:00 | Atualizado 30/04/2024 20:01

Rio - Eliezer e Viih Tube participaram do programa "Surubaum" desta terça-feira (30), e falaram sobre algumas situações constrangedoras que viveram. Os pais de Lua de Felice deram detalhes sobre suas aventuras sexuais e revelaram que já passaram por três flagras durante o sexo.

Os influenciadores fizeram uma viagem romântica para Las Vegas, nos Estados Unidos e tiveram a primeira situação no hotel em que se hospedaram para curtirem um festival de música."A gente estava na varanda, transando, quando a gente olhou para frente e tinha gente na varanda da frente assintindo e curtindo o sexo", contou Viih, dizendo que estava bêbada na ocasião. "Aí ela quis parar, e falei assim: 'Ninguém conhece a gente aqui, vamos embora"', complementou Eli.Já no festival, o casal contou que foram flagrados por fã, "Nessa mesma viagem, mas o muleque chegou na gente na hora em estava [fazendo sexo]. A pessoa não percebeu, foi um fã", disse o ex-BBB. "Tava no evento de música, eu tava atrás (dela), encaixado, no meio de todo mundo. Mas era um evento de música eletrônica, e a galera estava louca. De repente, reconheceram a gente, e chegaram para pedir foto", continuou."Tava abraçado com ela, a pessoa fez a foto e a gente sorrindo", disse. Viih afirmou que o clima acabou depois que o fã foi embora. "A gente estava muito bêbado também, num cantinho", contou ela.Na terceira vez, ainda na viagem, os dois estavam no hotel e foram interrompidos pelo entregador de pizza. "Eu tenho certeza que eu fui pegar uma pizza que a gente pediu pelado", confessou Eliezer."A gente tentou lembrar o momento em que ele pôs a roupa. A gente estava transando, e a pizza chegou um pouco antes do esperado. Aí a gente não lembra se ele pôs a roupa para buscar a pizza. Eu acho que ele foi duro buscar a pizza", contou Viih.Na última segunda-feira (29), o casal anunciou durante o programa "Mais Você", da TV Globo, que serão papais pela segunda vez