Carlinhos Maia leva funcionárias para andar de jatinho após ser criticado por suposto maus-tratos - Reprodução / Instagram

Carlinhos Maia leva funcionárias para andar de jatinho após ser criticado por suposto maus-tratosReprodução / Instagram

Publicado 30/04/2024 18:04

Rio - Carlinhos Maia, levou nesta terça-feira (30), duas de suas funcionárias, Adriana e Cássia, para viajar de jatinho, após ser acusado de maltratar as mulheres que trabalham para ele . Eles foram para São Miguel dos Milagres, em Alagoas, onde acontecerá o Rancho do Carlinhos, reality com influenciadores e anônimos.

fotogaleria

"Olha quem pegou carona comigo", escreveu Carlinhos, ao postar um vídeo no Stories do Instagram bebendo champanhe com as funcionárias.