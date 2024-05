Regiane Alves e Vera Fischer marcam presença em peça de Débora Falabella no Rio - Rogério Fidalgo/ Agnews

Regiane Alves e Vera Fischer marcam presença em peça de Débora Falabella no RioRogério Fidalgo/ Agnews

Publicado 30/04/2024 22:28

Rio - Diversos famosos marcaram presença, nesta terça-feira (30), na peça de Débora Falabella, "Prima Facie", no Centro do Rio. Regiane Alves e Vera Fischer, que contracenaram juntas em "Laços de Família", da TV Globo, foram alguns dos nomes que estiveram no local.

fotogaleria

Além delas, Leona Cavalli, Ana Lúcia Torre, Fernanda Rodrigues, Lorena Comparato, Daniela Mercury e Rodrigo Pandolfo também fizeram questão de assistir a peça, que fica em cartaz até dia 30 de junho.

No espetáculo, Débora vive a bem-sucedida advogada Tessa, que tem acusados de abuso sexual entre seus clientes. Vinda de uma família pobre, ela batalhou e venceu no complexo mundo da advocacia. Ao mesmo tempo em que experimenta o sucesso, ela precisa encarar uma crise que a obriga a rever uma série de valores e princípios, além de refletir sobre o sistema judicial, a condição feminina e as relações conturbadas entre diversas esferas de poder.