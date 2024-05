Tília mostra talento como DJ e Dennis reage - Reprodução

Publicado 30/04/2024 22:01 | Atualizado 30/04/2024 22:02

Rio - Tília, filha do Dennis DJ, mostrou que herdou o talento do pai. A cantora compartilhou em suas redes sociais, nesta terça-feira (30), um vídeo tocando uma MPC, um dos principais equipamentos do baile funk, e recebeu elogios do artista.

"E se eu fizesse uma coisa…?", escreveu Tília na legenda da publicação em que faz uma mixagem do hit “Don't You Worry Child” em ritmo de funk, com trechos que dizem seu nome. Dennis DJ, então, fez questão de parabenizar a filha. "Orgulho do papai. Cada dia melhor", afirmou.

Nos comentários, internautas se impressionaram com a habilidade da cantora. "Está sabendo muito já", ressaltou um seguidor. "Aprendendo com o melhor, não podia ser diferente, né?", disse uma pessoa. "Eu amei", declarou outra.

