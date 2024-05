Famosos repercutem desabafo de Fafá de Belém sobre ausência de artistas do norte no Rock in Rio - Reprodução

Famosos repercutem desabafo de Fafá de Belém sobre ausência de artistas do norte no Rock in RioReprodução

Publicado 30/04/2024 18:26

Rio - Após Fafá de Belém desabafar sobre a falta de artistas nortistas no "Dia Brasil", do Rock in Rio, data que vai homenagear diversos estilos musicais no festival , diversos famosos apoiaram a cantora e repercutiram e mostraram indignação com o evento.

fotogaleria

Em seu Instagram, Fafá questionou a ausência de nomes como Joelma e Gaby Amarantos e criticou a falta de representatividade nortista no local. "O Norte será sempre visto como peça decorativa de festas da elite? É muito triste sentir na pele a força da realidade batendo na nossa cara. O maior festival de música do país tem um Dia Brasil e nos coloca da porta pra fora. Mais uma vez nos provam que o norte continua sendo um artigo folclórico usado como e quando querem, pra uma imagem 'cool'. Pertencimento é muito diferente do uso por conveniência. Nós aprendemos isso a duras penas, e exigimos respeito", disse em um trecho da legenda.

Nos comentários, a cantora recebeu o apoio de diversos famosos. "Não vão nos apagar. O norte também faz parte da cultura brasileira", afirmou Joelma. "Inacreditável", ressaltou Alessandra Negrini. "Que absurdo", declarou Dira Paes. Leandra Leal puxou a hashtag "Sem Norte não é Brasil".

"É sempre essa vergonha, mas não vamos parar, nós somos mais fortes! Mas que é inaceitável, isso é sim", contou Manu Bahtidão."Fizemos um trabalho tão bonito de levar a Amazônia pro Rock in Rio em 2022, na nave, com artistas não só do Pará, de todos os estados da região Norte. Não entendo como ainda repetem essa exclusão da música do Norte como se não fôssemos música brasileira. É muito triste", pontuou Aila.

Confira: