Isis ValverdeReprodução/Instagram

Publicado 30/04/2024 15:58

Rio - Isis Valverde, de 37 anos, compartilhou nas redes sociais nesta terça-feira (30) que está hospedada no hotel Copacabana Palace , onde já morou por dois meses. Ela expressou seu amor pelo espaço e mencionou que está de volta.

“Eu na minha casinha. Vocês sabem que morei aqui durante dois meses, né? Amo esse hotel, eu amo. Amo tudo. E agora estamos de volta”, disse Isis.

Madonna, de 65 anos, também está no mesmo hotel, o que levou a restrições de acesso em certas áreas devido à presença dela e da equipe . Narcisa Tamborindeguy, de 57 anos, mora no Edifício Choping, vizinho do hotel onde a cantora e a atriz estão hospedadas.O show de Madonna na Praia de Copacabana, marcado para sábado (04), é gratuito e espera-se que a apresentação, que encerra a turnê em celebração aos 40 anos de carreira da artista, atraia um público de aproximadamente 1,5 milhão de pessoas.