Cover da Madonna esteve em Copacabana nesta terça-feira Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 30/04/2024 15:48 | Atualizado 30/04/2024 16:12

Rio - Uma cover da Madonna chamou a atenção e divertiu os fãs que estiveram em Copacabana, na Zona Sul, na manhã desta terça-feira (30). A drag queen Luiza Gasparelly, que se monta e se apresenta como a cantora desde 1988, foi até o Copacabana Palace, onde a artista está hospedada, tirou foto com público e passeou pela praia.

“Minha expectativa com relação ao show é que ela vai realizar um sonho que nem ela imagina. Ela vai se ver perante uma coisa imaginária para ela. Embora ela tenha feito o show para várias pessoas, para um público muito grande, eu acho que vai ser o recorde da carreira dela e ser o recorde da carreira de maior cantora de qualquer cantora”, disse Luiza.A drag queen, que já assistiu a três shows da cantora e que virou fã depois de começar a trabalhar com as suas músicas."Eu comecei a fazer Madonna por uma mera casualidade, de uma música que apareceu, a Material Girl, e eu fiz. Aí ela estourou fazendo essa música de Marilyn, foi quando ela deu aquele bum na carreira dela, e aí eu comecei a seguir a risca, até vir o Blond Ambition World Tour. Eu copiei o show todo, fiz todos os números, com balé, com tudo, e assim foi", afirmou.Luiza ficou conhecida como cover da Madonna quando ainda morava em São Paulo. Hoje, a maior parte de sua carreira é dedicada à Rainha do Pop, embora ainda faça montagens de outras cantoras."Eu acho que o mais importante de tudo é não deixar o nome dela se apagar nunca, porque ela vai ser sempre a rainha pop”, completou Luiza.