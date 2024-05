Altas temperaturas foram registradas durante o mês de abril no Rio - Renan Areias / Agência O Dia

Altas temperaturas foram registradas durante o mês de abril no RioRenan Areias / Agência O Dia

Publicado 30/04/2024 19:19

Rio - O mês de abril, que termina nesta terça-feira (30) e que registrou chuva em apenas quatro dias, foi o mais seco dos últimos 27 anos na cidade do Rio. A informação foi divulgada pelo Sistema Alerta Rio, que começou a fazer a medição da meteorologia em 1997.

As altas temperaturas e a baixa umidade relativa do ar foram marcas registradas no município durante todo o mês. O levantamento revelou que a média das temperaturas máximas para o mês de abril (2014 – 2023) foi de 31,3°C, enquanto a média das máximas de abril deste ano foi dois graus acima: 33,5°C. Já a maior temperatura registrada no município foi 39,1°C, no domingo (28).

O Sistema também destacou a baixa umidade relativa do ar na capital. Em abril, três dias tiveram índices de umidade abaixo dos 30%: terça (23), quarta (24) e domingo (28).

Com o nível de umidade abaixo do normal, algumas pessoas começaram a apresentar problemas como olhos vermelhos e sensação de areia, alergias, garganta e nariz secos entre outros problemas. A recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) é caprichar na hidratação.

A meteorologista-chefe do Sistema Alerta Rio, Raquel Franco, explica o que levou a esse recorde: “tivemos a atuação de um sistema de alta pressão, com característica de bloqueio principalmente no final do mês. Isso formou uma barreira que impediu a chuva de chegar. Ou seja, as frentes frias que passaram foram bem mais oceânicas, causando pouca chuva e por pouco tempo”.

Dos 30 dias do mês, houve registro de chuva em apenas quatro. O volume médio de chuva para todo mês era de 117,5 milímetros (mm), porém, os pluviômetros do Alerta Rio registraram apenas 8,3 mm, ou seja, choveu 7,1% da média.

Previsão para o início de maio

De acordo com o Alerta Rio, os primeiros dias de maio deverão continuar secos, quentes e sem chuva no município. Nesta quarta (1º) e quinta-feira (2), a previsão indica que o tempo permanecerá estável, com céu com poucas nuvens e sem previsão de chuva. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas elevadas, podendo passar dos 38°C.



Na sexta-feira (3) haverá variação de nebulosidade na cidade, com predomínio de céu parcialmente nublado. Contudo, não há previsão de chuva.



No sábado (4), dia do show da Madonna, em Copacabana, na Zona Sul, o céu deve voltar a ficar claro e variar para parcialmente nublado, mas, novamente, sem possibilidade de chuva.