Teresópolis é a Capital Estadual da Agricultura Familiar - Divulgação

Teresópolis é a Capital Estadual da Agricultura FamiliarDivulgação

Publicado 30/04/2024 20:24 | Atualizado 30/04/2024 20:43

Rio - A cidade de Teresópolis, na Região Serrana, pode ganhar seu primeiro Mercado Municipal. A proposta foi levada ao governador do Rio, Cláudio Castro, pelos deputados estaduais Carlos Minc (PSB) e Marina do MST (PT). Os parlamentares ainda estudam a realização de um convênio entre Estado e Município para a construção do espaço.

Segundo os deputados, a criação do mercado vai beneficiar os pequenos produtores de Teresópolis, uma vez que a cidade tem o título de Capital Estadual da Agricultura Familiar. A ideia é que a fonte de recurso saia do Programa de Trabalho, contido no orçamento público do Estado, que visa a promoção do acesso do agricultor ao mercado institucional.

"A agricultura em Teresópolis é essencialmente familiar. Os agricultores transportam os produtos para a Ceasa, em Irajá, e não têm nenhum espaço para a comercialização diretamente para os consumidores locais, que deixam de se beneficiar com preços mais acessíveis para alimentação saudável", explicaram os deputados.

Teresópolis tem mais de 16 mil hectares destinados à agropecuária e 3.492 estabelecimentos agrícolas. A maior parte dessa área é de minifúndios e pequenas propriedades. De acordo com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), o município produziu 119 mil toneladas de alimentos, com um faturamento de R$ 366 milhões.

"A reivindicação é antiga e a prefeitura tem projeto e terreno adequado para a implantação do mercado, que viria a beneficiar não só o município, mas toda a região", concluíram os deputados.