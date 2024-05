Polícia Civil deflagra operação em São Gonçalo contra pirataria nesta terça-feira (30) - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 30/04/2024 18:52 | Atualizado 30/04/2024 19:57

Rio - A Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) apreendeu, nesta terça-feira (30), cerca de mil peças de vestuário com indícios de falsificação durante uma operação contra pirataria em São Gonçalo, Região Metropolitana. O prejuízo estimado é de R$ 50 mil, segundo a especializada.

Veja o vídeo:

Polícia Civil apreende cerca de mil peças de roupas em loja de multimarcas durante operação contra pirataria em São Gonçalo, nesta terça-feira (30)



Crédito: Divulgação/Polícia Civil

#ODia pic.twitter.com/4m8UNpPNV3 — Jornal O Dia (@jornalodia) April 30, 2024

Durante a fiscalização dos estabelecimentos, um proprietário foi conduzido à unidade para prestar esclarecimento. Ele pode responder por crime contra a propriedade industrial. A DRCPIM investiga, ainda, se traficantes da comunidade da Coruja, também em São Gonçalo, usam esse tipo de comércio para lavar o dinheiro da venda de drogas e demais atividades ilícitas. A comunidade da Coca-Cola, que é dominada pela milícia no município, também pode ter envolvimento nesse tipo de esquema.

A ação foi realizada com o apoio dos escritórios de advocacia que representam as marcas de roupas lesadas. A DRCPIM atua no combate à pirataria, para coibir a venda de produtos falsificados e desmantelar financeiramente as organizações criminosas que tiram lucros por meio dessas atividades ilegais.

A reportagem tenta contato com a loja Pardal Multimarcas, estabelecimento que aparece nos vídeos acima e que foi alvo da operação. O espaço está aberto para manifestação.