Agentes fiscalizaram um ferro-velho e uma loja de peças em Bangu, na Zona Oeste do Rio, nesta terça-feira (30) - Alexandre Simonini / Detran.RJ

Publicado 30/04/2024 17:54 | Atualizado 30/04/2024 18:21

Rio – Uma ação de fiscalização coordenada pelo Detran.RJ encontrou quatro automóveis, três motores de carros e uma caixa de marcha roubados em um ferro-velho e em uma loja de peças em Bangu, na Zona Oeste do Rio, nesta terça-feira (30), durante etapa da Operação Desmonte. Também foram achados pedaços de chassis recortados, placas de veículos e várias peças sem procedência.

O ferro-velho funcionava na esquina das estradas Porto Nacional e da Água Branca, sem qualquer identificação. A loja de peças, onde parte do material foi encontrado, funciona em frente ao depósito. O dono do estabelecimento, apesar de estar com a chave do ferro-velho, negou que fosse o proprietário do local. Ele foi conduzido à 33ª DP (Realengo).

"Desde agosto do ano passado, já realizamos 12 ações de fiscalização planejadas e norteadas com informações do serviço de inteligência da força-tarefa. Ao todo, cerca de 500 toneladas de sucatas foram apreendidas e destruídas", afirmou o presidente do Detran.RJ, Glaucio Paz.

Também na manhã desta terça (30), os agentes interditaram outro ferro-velho, em Realengo, também na Zona Oeste, por falta de documentação para funcionar. Há duas semanas, a operação já tinha realizado a interdição de outros dois depósitos em Campo Grande

A força-tarefa tem participações das polícias Civil e Militar, do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e da Secretaria de Fazenda.