Líder religioso foi ouvido na 48ªDP (Seropédica), onde o caso foi registrado - Reprodução

Publicado 30/04/2024 16:39 | Atualizado 30/04/2024 16:55

Rio - A Polícia Civil investiga o pai de santo Antônio Soares Penedo, que é suspeito de abusar sexualmente de um adolescente de 16 anos, em Seropédica, na Baixada Fluminense. Segundo os investigadores, o caso chegou até a distrital após uma denúncia feita pela mãe do menor.

No registro, a mulher diz que o filho participava de uma festa no terreiro, no último dia 21, quando o pai de santo teria pedido para que o menor dormisse no local. Ele teria justificado que o adolescente precisaria de uma "limpeza espiritual".

Durante a madrugada da segunda noite, na terça-feira (23), o menor acordou com o pai de santo tirando sua roupa e tocando suas partes íntimas. O adolescente empurrou o líder religioso e disse que não queria aquilo. Em seguida, tentou sair do quarto e percebeu que estava trancado.

Após encontrar a chave, o menor fugiu do local e contatou sua mãe, revelando o que havia acontecido. Em seguida, o pai de santo teria ainda ameaçado o adolescente, dizendo que os pais dele iriam morrer se ele contasse algo.

De acordo com a Polícia Civil, o líder religioso foi ouvido na 48ª DP (Seropédica). Os agentes da distrital ainda devem ouvir outras testemunhas para apurar os fatos.