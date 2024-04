Policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) realizaram a prisão com informações da Ssinte - Foto: Divulgação / Polícia Civil

Policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) realizaram a prisão com informações da SsinteFoto: Divulgação / Polícia Civil

Publicado 30/04/2024 16:50 | Atualizado 30/04/2024 17:01

Rio - Uma mulher de 42 anos, irmã de um traficante apontado como chefe do tráfico de drogas na Bahia, foi presa nesta terça-feira (30) no Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio. Segundo os agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), as ordens para o tráfico nas cidades baianas de Itabuna e Ilhéus partiam justamente dessa região.

O irmão dela é procurado pela Justiça pelos crimes de tráfico, associação para o tráfico, formação de quadrilha e homicídio. De acordo com as investigações, o traficante integra o 'Baralho do Crime', lista criada pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia para reunir os criminosos mais perigosos do estado.

A mulher , estava sendo monitorada pelos agentes da DRE e foi abordada quando deixava o Complexo da Penha de moto.