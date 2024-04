A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o crime - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 30/04/2024 16:23 | Atualizado 30/04/2024 16:28

Rio - Uma mulher foi morta a tiros, na madrugada de segunda-feira (29), na comunidade do Quitungo, em Braz de Pina, na Zona Norte do Rio. Rayane Cléa de Souza teria sido assassinada por traficantes do Complexo de Israel durante uma invasão por disputa territorial.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 16º BPM (Olaria) foram acionados para uma ocorrência de homicídio na Rua Carbonita. O corpo da mulher foi encontrado com ferimentos feitos por disparos de arma de fogo.

A área foi isolada e o local preservado para realização de uma perícia da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). A investigação está em andamento na especializada para apurar as circunstâncias e encontrar os suspeitos do crime.

Segundo relatos nas redes sociais, a mulher foi assassinada por traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP), oriundos do Complexo de Israel, que invadiram a comunidade do Quitungo para tomar o controle da região. A invasão aconteceu na noite de domingo (28) e provocou intensos confronto entre o grupo e criminosos que já controlam a localidade.