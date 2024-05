Palco de Madonna em Copacabana terá 812 metros quadrados - Divulgação / Caiano Midam

Publicado 30/04/2024 19:25 | Atualizado 30/04/2024 20:09



Rio - São esperadas ao menos um milhão e meio de pessoas nas areias de Copacabana, Zona Sul do Rio, para ver o show gratuito da Madonna, no próximo sábado (4). Diante da multidão, a circulação de veículos no bairro ficará restrita. Para facilitar a logística dos fãs, a Prefeitura do Rio preparou mudanças especiais nos meios de transportes cariocas, como metrô, VLT, BRTs e ônibus. Uma das alterações é no Terminal Gentileza, que terá uma linha direta de ônibus até a Avenida Princesa Isabel. O bilhete de ida e volta custa R$ 8,60 – exclusivamente no cartão Jaé.

Outra mudança é que ônibus de linha regulares terão os bolsões de embarque e desembarque na Praia de Botafogo e em Ipanema, como já ocorre no réveillon.

Já os BRTs vão operar ao longo da madrugada para escoamento dos fãs, nas seguintes linhas:

11 (Alvorada-Santa Cruz)

17 (Campo Grande-Santa Cruz)

22 (Alvorada-Jardim Oceânico)

35 (Paulo da Portela-Alvorada)

38 (Galeão-Alvorada)

50 (Jardim Oceânico-Centro Olímpico)

51 (Deodoro-Recreio)

60 (Deodoro-Gentileza)

80 (Penha-Gentileza)



VLT

No VLT (Veículo Leve sobre Trilhos), a linha 1 (Santos Dumont x Terminal Gentileza) vai funcionar por 24 horas. A operação especial será realizada das 6h do dia 4 de maio (data do show) até 6h do dia seguinte, ininterruptamente, com intervalos de, no máximo, 20 minutos.



Além disso, haverá reforço nas equipes de atendimento nas estações Santos Dumont, Rodoviária e no Terminal Gentileza, onde está prevista grande movimentação de pessoas com destino à Praia de Copacabana. Para conexão com o metrô, que dá acesso ao local do show, a recomendação é de que os passageiros desçam na estação Carioca ou Cinelândia.

Metrô

O metrô na capital fluminense vai funcionar até as 4h da madrugada para atender o público. O esquema especial será implantado nas estações Cardeal Arcoverde/Copacabana, Siqueira Campos/Copacabana e Cantagalo/Copacabana.



Nos trajetos de ida e volta ao show, a concessionária orienta que embarque/desembarque sejam feitos na estação Siqueira Campos. As estações Cardeal Arcoverde/Copacabana e Cantagalo/Copacabana também estarão abertas para embarque do público.

A estação Cardeal Arcoverde funcionará apenas para desembarque das 16h às 22h. Depois desse horário, apenas para embarque com cartões pré-adquiridos ou método de pagamento por aproximação (NFC).



As demais estações do sistema metroviário funcionarão normalmente, das 5h à meia-noite. Após o horário habitual de fechamento, ficarão abertas apenas para desembarque do público do show.



No sábado, a linha 2 vai operar entre Pavuna e General Osório/Ipanema, e as linhas 1 e 4 seguirão o trajeto Uruguai/Tijuca e Jardim Oceânico/Barra da Tijuca. A transferência entre as linhas 1 e 2 poderá ser feita no trecho entre as estações General Osório/Ipanema e Central do Brasil/Centro.



A compra do cartão antecipada também é uma recomendação do metrô - para facilitar o embarque na ida e volta. A tarifa é de R$ 7,50 para a ida e R$ 7,50 para a volta.