Empresário Cleber Souza Moreira morreu no último dia 26Reprodução

Publicado 30/04/2024 18:17 | Atualizado 30/04/2024 18:34

Rio - O empresário Cleber Souza Moreira, encontrado morto na sexta-feira passada (26), dentro do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo , pode ter sido vítima de uma falha no sistema de airbag de seu carro, modelo Honda Civic, que, segundo a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG), estava acionado no volante e no banco do passageiro. Inicialmente, foi noticiado que ele tinha sido morto por causa de um disparo de arma de fogo.

O laudo da autópsia ainda não foi concluído, mas investigadores ouvidos pelo DIA nesta terça-feira (30) afirmam que a perícia técnica não encontrou marcas de tiro no corpo ou no veículo do empresário.

De acordo com a Polícia Civil, o ferimento no peito da vítima teria sido provocado pelo airbag. Peritos ainda investigam se o dispositivo de segurança foi acionado antes ou depois de o motorista bater. Os policiais ouviram testemunhas, que confirmaram a colisão do veículo.

O automóvel foi encontrado a alguns metros da casa do empresário. O veículo e o corpo foram levados por moradores para fora da comunidade do Salgueiro e deixado em uma das vias de acesso ao Complexo, na BR-101, para receber o atendimento policial.

A polícia também quer saber quem deu a ordem para retirar o carro da comunidade. A Polícia Civil também esclareceu que as informações preliminares sobre um possível assassinato foram cogitadas devido à localidade e o aspecto do ferimento.