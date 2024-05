Ação teve apoio do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV) e da Vigilância Sanitária - Divulgação/Procon-RJ

Publicado 30/04/2024 17:42

Rio - O Procon do Estado do Rio (Procon-RJ) interditou, nesta terça-feira (30), um hospital e uma clínica veterinária de Niterói e São Gonçalo, em uma ação de fiscalização com apoio do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV) e a Vigilância Sanitária. O objetivo era apurar denúncias de irregularidades. Cinco locais foram fiscalizados, sendo dois interditados e três autuados.



O hospital veterinário interditado em Niterói apresentava falta de licenciamento sanitário, condições precárias de higiene, ausência de água e lixo infectante misturado ao lixo comum. Segundo a diretora de fiscalização do Procon-RJ, Elisa Freitas, o risco aos animais e consumidores pela falta de higiene, produtos vencidos e falta de água para lavar as mãos é grave.



"Quando um consumidor busca um hospital para cuidados com o seu animal, ele acredita que toda a estrutura está em conformidade com o que é previsto em lei. Se o estabelecimento não fornece as condições adequadas tanto de higiene, quanto de medicamentos dentro do prazo de validade, as consequências podem ser irremediáveis", disse Elisa.

Já a clínica veterinária interditada não possuía licenciamento sanitário para funcionamento e nem responsável técnico responsável pela realização de protocolos de segurança, gerando risco à saúde e segurança dos animais.



Autuado em São Gonçalo, um hospital veterinário apresentou falha na prestação de serviços por indicar a internação dos animais em outro local, prática que pode vir a gerar transtornos ao consumidor.