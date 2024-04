Coutinho foi preso nesta terça-feira (30) em São Pedro da Aldeia - Divulgação

Coutinho foi preso nesta terça-feira (30) em São Pedro da AldeiaDivulgação

Publicado 30/04/2024 16:02 | Atualizado 30/04/2024 16:30

Rio - Bruno de Oliveira Coutinho, de 26 anos, apontado como uma das lideranças da facção Comando Vermelho na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, foi preso na manhã desta terça-feira (30), em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos.

Investigações identificaram o envolvimento de Bruno com o grupo criminoso, sendo ele considerado uma figura de alta periculosidade e uma das lideranças da facção. Coutinho seria responsável pelo fornecimento de drogas e armas, operando principalmente na região do bairro Monte Castelo.

Natural de Juiz de Fora, Coutinho estava escondido no Estado do Rio para evitar ser preso, pois havia um mandado de prisão em aberto contra ele pelo crime de tráfico de drogas expedido pela Vara de Execuções Penais de Juiz de Fora. Coutinho foi condenado a quatro anos de prisão, em regime semiaberto, por causa do delito. Ele era considerado foragido desde dezembro do ano passado.

Bruno foi encontrado na Rua Palmiro Gomes. Ele estava com uma identidade falsa. A prisão foi realizada por agentes do 25º BPM (Cabo Frio) com apoio de policiais militares da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar do Rio (SSI) e pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado de Minas Gerais (Gaeco/MG), através de informações recebidas pelo Disque Denúncia.



O criminoso foi conduzido à 125ª DP (São Pedro da Aldeia) e depois à 126ª DP (Cabo Frio), onde o mandado foi cumprido. Posteriormente, ele foi encaminhado para um presídio.