Prisão foi realizada em conjunto por policiais civis da 72ª DP (São Gonçalo) e 128ª DP (Rio das Ostras) - Foto: Ilustração

Prisão foi realizada em conjunto por policiais civis da 72ª DP (São Gonçalo) e 128ª DP (Rio das Ostras) Foto: Ilustração

Publicado 30/04/2024 15:49 | Atualizado 30/04/2024 16:35

Rio - Policiais da 72ª DP (São Gonçalo) e da 128ª DP (Rio das Ostras) prenderam em flagrante quatro traficantes de drogas em uma comunidade de Rio das Ostras, na Região dos Lagos. A ação é decorrente de um trabalho de monitoramento do tráfico do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana.

Segundo as investigações, um homem, apontado como chefe do tráfico da Comunidade Goiamum, estaria levando as drogas até a Região dos Lagos. Os policiais foram atrás do suspeito, que foi detido após tentar atirar nos agentes.

Outra parte dos policiais dispostos na ação flagrou mais três homens envolvidos com o tráfico de drogas que tentaram fugir da abordagem. Por fim, os agentes ainda prenderam outro suspeito que estava repassando informações sobre as movimentações dos policiais aos criminosos da região.