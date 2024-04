Samara Mapoua foi presa por porte ilegal de arma de fogo - Reprodução / Redes Sociais

Samara Mapoua foi presa por porte ilegal de arma de fogoReprodução / Redes Sociais

Publicado 30/04/2024 15:53 | Atualizado 30/04/2024 16:25

Rio – O desembargador Paulo Cesar Vieira de Carvalho Filho, que determinou o retorno da influencer Samara Mapoua à prisão nesta segunda-feira (29) , por porte ilegal de arma de fogo, afirmou que a defesa agiu "de má-fé" pela solicitação de três pedidos de habeas corpus por três dias seguidos.

Em sua decisão, o desembargador diz que os pedidos foram feitos entre os dias 28 e 30 de março. No último, a solicitação foi acatada, com a "substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas".

Para Carvalho Filho houve "má-fé do advogado" por requerer três pedidos em sequência. Isso porque a prisão preventiva já havia sido confirmada com as negações dos dois primeiros. Além disso, ele estaria "induzindo o desembargador plantonista ao erro".

Relembre o caso

Samara Mapoua, de 30 anos, foi presa em flagrante no dia 26 de março , por porte ilegal de arma de fogo. Ela estava em um carro com outras cinco pessoas na Avenida Brasil, altura de Olaria, na Zona Norte, quando o veículo foi abordado pela Polícia Militar.

Segundo os agentes do 22° BPM (Maré), o automóvel estava em "atitude suspeita" e foi dada a ordem de parada para abordagem e revista. Dentro do carro, foram encontradas uma arma com munições e seis celulares. Todos foram encaminhados para a 21ª DP (Bonsucesso), onde Samara afirmou ser a dona do revólver.

Em 30 de março, a assessoria jurídica da influenciadora publicou um posicionamento na sua rede social. Segundo Samara, ela tomou a decisão de proteger seus amigos

"Estou aqui pois tomei uma decisão de proteger e defender quem estava comigo, foi muita pressão todo aquele cenário às 4 da manhã, e a única opção que encontrei no momento foi declarar que a arma era minha para que todos conseguissem sair daquela situação. Não me arrependo do que fiz e vou acertar minhas contas com a Justiça. Quando ganhar minha liberdade irei esclarecer e contar tudo para vocês", disse o post.

Um dia após a publicação, Mapoua foi solta . Ela respondia em liberdade desde então, até retornar à cadeia nesta segunda-feira (29). Em publicação nas redes sociais, Adriana Jesus, mãe da influenciadora, afirmou que a filha se entregou após saber da decisão:

"A Mapoua, na data de hoje, se entregou na delegacia após tomar ciência de que o desembargador da Quarta Câmara Criminal revogou a decisão da desembargadora de plantão, que havia concedido a liminar para que a Mapoua respondesse em liberdade. Mapoua já tinha iniciado o cumprimento das medidas cautelares e seu processo foi encaminhado para o Ministério Público responder sobre a possibilidade de celebração de um ANPP (Acordo de Não Persecução Penal). Então, para evitar grandes transtornos e para preservar a segurança de todas que participam da vida dela, resolvemos seguir esse caminho de cumprir a decisão, porém não vamos desistir da liberdade, que é um direito dela", publicou.