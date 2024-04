Marcos Vinícios Nunes Coutinho, vulgo 'Guerreiro', foi o principal alvo da operação - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 30/04/2024 15:15

Rio - A Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) prendeu em flagrante, na manhã desta terça-feira (30), o traficante Marcos Vinicius Nunes Coutinho, mais conhecido como 'Guerreiro', apontado como chefe do tráfico de drogas em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. 'Guerreiro' foi localizado por policiais da especializada em seu reduto, no município de Itaperuna, após uma ação conjunta com o 6º Departamento de Polícia de Área.

Além dele, outros quatro suspeitos de envolvimento com o tráfico da região foram presos e um adolescente apreendido. Com os seis suspeitos a polícia encontrou grande quantidade de drogas e uma arma. A DRE foi ao Noroeste do Rio cumprir, ao todo, 19 mandados de busca e apreensão contra traficantes ligados ao Comando Vermelho (CV), considerada a maior facção criminosa do estado do Rio de Janeiro.

Segundo as investigações da Polícia Civil, o tráfico de drogas da região atuava principalmente no Condomínio Minha Casa Minha Vida, localizado no bairro Marechal Castelo Branco, em Itaperuna. O inquérito em andamento aponta que 'Guerreiro' implantou um sistema de terror na localidade, com relatos de disparos de tiros, espancamentos e coação contra moradores para apropriação dos imóveis do conjunto habitacional. O tráfico liderado por 'Guerreiro' também tentava expandir o domínio territorial para outras áreas do Noroeste Fluminense, com a ajuda de chefes do tráfico da cidade do Rio de Janeiro, como o Abelha e Corolla, lideranças do CV.

A operação policial desta terça-feira (30) faz parte de uma integração da DRE com outras 16 unidades que fazem parte da região do 6º Departamento de Polícia de Área. A DRE conta com o apoio da população para o combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado e, para isso, coloca à disposição o telefone (21) 98596-7485 para denúncias anônimas. O sigilo é garantido.