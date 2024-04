Gracy Ramos, de 48 anos, assistirá um show da Madonna pela primeira vez - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 30/04/2024 14:54

Rio - Fã da cantora Madonna desde a adolescência, a técnica de enfermagem Gracy Ramos Delgado, de 48 anos, vai realizar o sonho de assistir a um show da cantora no próximo sábado (4), em Copacabana, na Zona Sul. A paraense, que mora no Rio há um ano, celebra a oportunidade gratuita de estar perto da Rainha do Pop.



"Você não espera por um show de Madonna, não é? Imagina, olha a grandiosidade disso. É uma oportunidade incrível, muito grande, muito grande mesmo. Vai ter muita alegria e espero muita paz”, diz Gracy, empolgada.



Nesta terça-feira (30), Gracy aproveitou o dia de folga para passear em frente ao Copacabana Palace, onde a cantora está hospedada, na esperança de vê-la de perto.



“Estou na expectativa, como muitos, né? Mas acho que ela deve estar passeando por aí. Vou rodar por aqui e ficar olhando para a janela. Vai que ela aparece para dar tchau pra gente", disse.



Gracy não foi sozinha. Ela levou o cachorro, o Amigo, para também esperar a cantora.



Gracy Ranos levou seu cachorro, o Amigo, para esperar Madonna Renan Areias / Agência O Dia



"Quando eu iria imaginar que ele ia estar aqui para ver a Madonna. Diretamente da Ilha do Marajó, lá no meio do rio. Eu falei pra ele, quando você ia imaginar que ia estar aqui esperando para ver a Madonna", afirmou.



O Amigo não vai ao show de sábado. Gracy disse que tentará chegar cedo para ficar o mais próximo possível do palco e que levará o irmão junto.



Ela espera ouvir clássicos como 'Like a Virgin', sua música favorita da cantora, e 'Take a Bow'.



“A Madonna representa toda uma geração. Aquelas pessoas que buscaram a liberdade, por um reconhecimento, por uma luta. Ela representa uma pessoa que está à frente do seu tempo e, como ser humano, eu a admiro muito, porque ela entra em causas. Então, acima de tudo, ela representa, como ser humano, uma pessoa maravilhosa", completa.