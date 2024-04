Em São Cristóvão, o mutirão ofertará uma série de serviços essenciais - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 30/04/2024 14:52

Rio - O programa da Secretaria de Estado de Governo, RJ para Todos, fará um mutirão de serviços na Quinta da Boa Vista, em frente ao Museu Nacional, em São Cristóvão, das 9h às 12h em comemoração ao Dia do Trabalhador, nesta quarta-feira (01). O objetivo é oferecer empregos e cursos para a população.

“Nosso foco é aproveitar essa data tão importante para auxiliar a população. A meta é reduzir as taxas de desemprego e gerar oportunidades para quem tem passado por momentos difíceis. O nosso trabalho também será fundamental para possibilitar acesso à documentação básica”, destaca o secretário de Governo, André Moura.

Os participantes poderão ter acesso a uma série de serviços essenciais como oportunidades de empregos, orientações jurídicas, encaminhamento para cursos, emissão de documentos, orientações sobre os direitos do consumidor, além de serviços de saúde, beleza e bem-estar, orientações sobre seguro desemprego e palestras de conscientização sobre violência contra a mulher.

Também participarão do evento as Secretarias de Trabalho, do Desenvolvimento Social e da Mulher, além da Cedae, Detran, Fundação Leão XIII, Procon, Defensoria Pública, PEP INSS, Firjan, Supervia e Superintendência Regional do Trabalho.

Serviços disponíveis: Emissão de 1ª e 2ª vias do RG e agendamento para o mesmo fim; isenção para certidões, RG, habilitação para casamento; aguadeiros e atendimento básico em saúde; orientações sobre os direitos do consumidor; balcão de empregos e carteira de trabalho digital; orientações previdenciárias (aposentadoria, BPC, auxílio desemprego e maternidade); serviço social, beleza e bem-estar, palestra de conscientização sobre violência contra a mulher; orientações sobre guarda, solicitada pelos pais ou não, divórcio consensual e litigioso, tutela, curatela e interdição; encaminhamento para cursos; cadastro para banco de talentos (PCD) e orientações; divulgação dos projetos da Secretaria da Mulher e o aplicativo Rede Mulher; orientações sobre seguro desemprego e abono salarial (PIS).