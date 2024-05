Os três feridos foram encaminhados ao Hospital Ferreira Machado - Reprodução

Publicado 01/05/2024 09:43 | Atualizado 01/05/2024 10:13

Rio - Três pessoas ficaram feridas em um incêndio que atingiu a churrascaria "Mega Espetão", na noite de segunda-feira (29), em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Duas vítimas estão em estado grave.



Um vídeo mostra o momento do incidente, quando um funcionário do estabelecimento, localizado no bairro Jóquei Clube, manuseava um borrifador próximo a um réchaud - equipamento usado para aquecer alimentos.



Em um determinado momento, quando o funcionário foi colocar álcool 70% no recipiente, o fogo se alastrou rapidamente pela mesa, atingindo o próprio funcionário e mais outras duas pessoas que estavam próximas.

Incêndio em churrascaria deixa três feridos em Campos



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/7yhTyvEUqY — Jornal O Dia (@jornalodia) May 1, 2024



O Corpo de Bombeiros foi acionado e fez o socorro das vítimas. Os três foram encaminhados ao Hospital Ferreira Machado.

Segundo a Prefeitura de Campos, G.A.T de 20 anos, foi vítima de queimadura na região do pescoço, braço direito e esquerdo e no tórax. Ele teve queimaduras de primeiro e segundo grau, está entubado e sedado, em estado grave, internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI).



C.R.T.R, 25, sofreu queimaduras nos olhos, rosto e tórax. O paciente está estável, em observação na Unidade Intermediária (UI).



A terceira vítima, M.V.M.P, 25, foi vítima de queimaduras no rosto e no tórax. Ele também está em estado grave, em observação na Unidade Intermediária(UI).



Em nota, a churrascaria se pronunciou sobre o ocorrido e informou que nenhum dos feridos corre risco de morte e estão sendo assistidos, além de receber apoio e assistência necessária por parte do estabelecimento.



"Deixamos claro que priorizamos todo tipo de segurança acerca do que envolve as leis, tanto no âmbito municipal, como estadual."

Venda de álcool líquido 70% é proibida no Brasil

Nesta terça-feira (30), a venda de álcool líquido 70% voltou a ser proibida no Brasil e agora só pode ser vendido em gel. A Anvisa havia permitido a venda do álcool líquido para o público geral por causa da pandemia de covid-19.



O período de vendas, que acabou nessa segunda, serviu apenas para esgotar os estoques dos estabelecimentos comerciais, já que o prazo terminou no dia 31 de dezembro do ano passado.



O álcool 70% na forma líquida já havia sido proibido 22 anos atrás, em 2002, por causa dos acidentes domésticos, já que é altamente inflamável. Ele foi liberado novamente para facilitar o acesso a produtos de desinfecção para combater o vírus.