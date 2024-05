Publicado 01/05/2024 01:30

Aumento na taxa de criação de empregos é ótima notícia para o Brasil. Em março, foram 244 mil novos postos, melhor resultado para o mês desde 2020. Não há programa social mais efetivo do que gerar oportunidades dignas de trabalho para a população.

Lula não esconde preocupação com falhas na articulação política do Planalto e quer empenho de nomes do alto escalão do governo. Alckmin e Haddad já receberam cobranças públicas. Resta saber se será o suficiente para diminuir tensão com Congresso.