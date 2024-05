Publicado 01/05/2024 01:00

Na manchete: golpistas vendem ingressos para show gratuito da Madonna na Praia de Copacabana.

Mulher é presa por matar a companheira, que foi jogada da janela de apartamento em Santa Cruz.

Polícia Federal investiga denúncia de estupro coletivo durante cruzeiro em Angra.

Estado registra dez novos casos de Febre do Oropouche: sintomas parecidos com os da dengue.

O mês de abril foi o mais seco dos últimos 27 anos na cidade do Rio.

No D: Netflix divulga trailer da minissérie sobre o piloto Ayrton Senna.

No Ataque: Gabigol é liberado para voltar aos gramados e estará no banco de reservas hoje, no jogo do Flamengo contra o Amazonas, no Maracanã, pela Copa do Brasil.

Ainda no Ataque: Vasco encara o Fortaleza e Fluminense pega o Sampaio Corrêa.