Efetivo da Força Nacional começou a atuar no RJ em outubro do ano passado - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 01/05/2024 07:52 | Atualizado 01/05/2024 07:54

reforço começou em outubro do ano passado e é realizado em rodovias federais. Essa é a terceira prorrogação neste ano. A primeira aconteceu em janeiro e o tempo era de 60 dias. Rio - O Ministério da Justiça e Segurança Pública prorrogou, nesta terça-feira (30), a presença de agentes da Força Nacional no Estado do Rio por mais 30 dias. Oe é realizado em rodovias federais. Essa é a terceira prorrogação neste ano. Ae o tempo era de 60 dias.

A presença dos policiais terminaria nesta terça (30), mas o governador Cláudio Castro (PL) pediu ao Governo Federal uma nova prorrogação. Com isso, os agentes da Força Nacional continuarão atuando no estado até o dia 30 de maio auxiliando a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar.

A Força Nacional atua no Rio desde o dia 16 de outubro do ano passado, com objetivo de conter a crise na segurança pública. Ao todo, 300 agentes da corporação e 250 da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram deslocados para reforçar o policiamento no território fluminense.

Mais de R$ 3,5 milhões foram gastos pelo governo federal em novos equipamentos como, carabinas, espingardas, fuzis, granadas, pistolas e munição. Em relação ao pagamento de diária as policiais, o custo é de mais de R$ 3,6 milhões.

De acordo com o Ministério da Justiça, 1.096 pessoas foram detidas pela Força Nacional no mês de abril, até o dia 26.

Apreensões em abril

Veículos: 637

Munições: 6.877

Armas: 59

Fuzis: 34

Dinheiro de origem ilícita: R$ 592.013,00

Maconha: 9.304 kg

Cocaína: 374,2 kg

Comprimidos de ecstasy: 67.003 unidades.