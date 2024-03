Efetivo da Força Nacional começou a atuar no Estado do Rio em outubro do ano passado - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Efetivo da Força Nacional começou a atuar no Estado do Rio em outubro do ano passadoReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 28/03/2024 22:25

Rio - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, autorizou, nesta quinta-feira (28), a prorrogação da presença de agentes da Força Nacional do Estado do Rio por mais 30 dias. O reforço na área de segurança pública começou em outubro do ano passado e é realizado em rodovias federais.

A presença dos policiais terminaria neste domingo (31), mas o governador Cláudio Castro (PL) pediu ao Governo Federal uma nova prorrogação. Com isso, os agentes da Força Nacional continuarão atuando no estado até o dia 30 de abril auxiliando a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar.

O número de agentes disponibilizados nessa prorrogação será definido pela diretoria da Força Nacional. A ideia é que os policiais atuem no Arco Metropolitano e na Rodovia Presidente Dutra.

É a segunda prorrogação que acontece do serviço no estado desde quando os agentes começaram a atuar em outubro. A primeira aconteceu em janeiro e o tempo era de 60 dias.

A Força Nacional atua no Rio desde o dia 16 de outubro do ano passado, com objetivo de conter a crise na segurança pública causada pela guerra entre milicianos. Ao todo, 300 agentes da corporação e 250 da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram deslocados para reforçar o policiamento no território fluminense.