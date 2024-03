Atividades do Teleférico da Providência serão retomadas após oito anos - Divulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 29/03/2024 17:40

Rio – O teleférico do Morro da Providência, no Centro do Rio, voltará a funcionar após oito anos de inatividade. A informação foi confirmada pela Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos (CCPar). A estrutura, que está em fase final de testes, será devolvida aos carioca ainda no mês de abril.

Na última quinta-feira (21), o prefeito Eduardo Paes esteve no teleférico em um evento de teste. Na ocasião, ele comentou, diante do subprefeito do Centro, Alberto Szafran, e do presidente da CCPar, Gustavo Di Sabato, que o transporte seria aberto ao público no início de abril, conforme mostra vídeo publicado nas redes sociais de Paes.

Segundo a CCPar, o teleférico percorrerá 721 metros, divididos em três estações: Central do Brasil, em frente à estação VLT; Praça Américo Brum, no alto da comunidade, e Gamboa, nos fundos da Cidade do Samba.

Inaugurada em julho de 2014, a estrutura está desativada desde dezembro de 2016. A recuperação começou em julho de 2022, quando a empresa austríaca Doppelmayr, fabricante do equipamento, foi contratada para revitalização e substituição das partes elétrica e de automação.

Primeira favela do Brasil