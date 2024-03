Máquinas foram apreendidas na operação Sossega Leão - Divulgação / Disque Denúncia

Máquinas foram apreendidas na operação Sossega LeãoDivulgação / Disque Denúncia

Publicado 29/03/2024 19:36

Rio – Policiais militares de Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) "estouraram" nove bingos clandestinos e apreenderam 14 máquinas de caça-níqueis no interior de estabelecimentos comerciais em diversos pontos da cidade do Rio, entre os dias 26 e 27 de março. As ações foram parte da operação Sossega Leão, que tem o objetivo de coibir a prática de jogos de azar e contrabandos de cigarro.

Os agentes receberam informações do Disque Denúncia e realizaram as apreensões nos bairros Engenho Novo, Tijuca, Jacaré e São Cristõvão, na Zona Norte; Santo Cristo, na Zona Portuária; e Copacabana, Gávea e Vidigal, na Zona Sul.

Os responsáveis pelos estabelecimentos foram autuados na Lei de Contravenções Penais e depois, liberados. As máquinas foram apreendidas para perícia.

Para denunciar a localização de bingos de forma anônima, basta ligar para os números do Disque Denúncia (2253-1177 e 0300-253-1177) ou enviar uma mensagem para o WhatsApp anonimizado pelo número 2253-1177).