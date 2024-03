Caso foi investigado pela Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) - Divulgação

Caso foi investigado pela Delegacia de Roubos e Furtos (DRF)Divulgação

Publicado 29/03/2024 18:12

Rio - Um policial militar e outros cinco homens foram indiciados após uma investigação apontar que o grupo tem envolvimento em um roubo a um caixa eletrônico de uma farmácia, no município de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, ocorrido em janeiro do ano passado. Todos tiveram as prisões preventivas decretadas e até o momento quatro deles já foram detidos, incluindo o PM.

A investigação foi conduzida pela Delegacia de Roubos e Furtos (DRF). A Corregedoria-Geral da Polícia Militar acompanhou a apuração. De acordo com a Polícia Civil, cinco criminosos arrombaram uma farmácia para ter acesso ao caixa eletrônico do local. O grupo retirou o compartimento que armazenava o dinheiro e recolheu mais de R$ 200 mil em espécie. Na saída da farmácia, a quadrilha entrou em confronto com PMs. Depois da troca de tiros, os suspeitos fugiram.

Desde então, o caso vem sendo investigado pela DRF, que conseguiu elementos que comprovam que um PM e um outro homem, oriundo da cidade de Joinville, em Santa Catarina, eram os líderes do grupo e mentores do crime, além de também terem participado de sua execução. No dia, ambos foram auxiliados por outros três suspeitos, sendo que dois deles ficaram monitorando o redor do estabelecimento. Um sexto homem foi responsável por emprestar o carro utilizado no dia

A Polícia Civil informou que o preso mais recente do caso é o PM que se entregou, nesta quarta-feira (27), na 4ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar, em Niterói, também na Região Metropolitana do Rio. No início deste mês, outros dois suspeitos foram presos por agentes da DRF. O criminoso catarinense foi preso em flagrante, em abril de 2023, por realizar o mesmo crime.

Dentre os dois que não foram presos, um está desaparecido. A Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) conduz esta investigação. O outro homem encontra-se foragido da Justiça e a DRF busca seu paradeiro.