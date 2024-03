Viatura foi empurrada por dois motociclistas no Leblon, Zona Sul do Rio - Reprodução / Redes Sociais

Viatura foi empurrada por dois motociclistas no Leblon, Zona Sul do RioReprodução / Redes Sociais

Publicado 29/03/2024 15:29 | Atualizado 29/03/2024 15:34

Rio - Dois motociclistas empurraram uma viatura da Polícia Militar após o veículo apresentar uma pane elétrica no Leblon, Zona Sul do Rio. As imagens, que viralizaram nas redes sociais, mostram os homens empurrando o carro com os pés enquanto pilotam as motos. O episódio ocorreu na última quarta-feira (27).

De acordo com a PM, agentes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora da Rocinha estavam na viatura do 23° BPM (Leblon) durante patrulhamento na Rua Conde de Benadotte quando o veículo apresentou problema e precisou ser empurrado pelos motociclistas que passavam pelo local. A polícia disse, ainda, que o carro foi colocado em um lugar seguro.

Em nota, a corporação reconheceu que a ajuda foi fundamental para evitar prejuízos e até mesmo acidentes, tanto com os policiais quanto com quem passava pelo local. O vídeo, feito por outro motociclista, repercutiu nas redes sociais.