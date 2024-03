Na foto, des. Ricardo Cardozo, presidente do TJRJ, e des. Maria Cristina, ambos no meio - Reprodução

Publicado 29/03/2024 15:10 | Atualizado 29/03/2024 15:17

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio tem uma nova desembargadora, a magistrada Maria Cristina de Brito Lima, que tomou posse na tarde da última segunda-feira (25). Ela ocupa o cargo que pertencia a Maria Christina Berardo Rucker, que se aposentou.

Maria Cristina foi promovida pelo critério de antiguidade. A solenidade, realizada no Plenário Desembargador Estenio Cantarino Cardozo, foi presidida pelo presidente do TJRJ, o desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo, e contou com as presenças de magistrados, advogados, membros do Judiciário, servidores e familiares.

Também compuseram a mesa de honra o subprocurador de Justiça e de assuntos cíveis e institucionais, Marlon Cordovil, e a presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, juíza Eunice Haddad.

Os desembargadores Marco Aurélio Bezerra de Melo e Cristina Tereza Gaulia conduziram a magistrada Maria Cristina para os atos de leitura do compromisso e assinatura do termo de posse.

Ao saudar a nova desembargadora, o presidente do TJRJ destacou o perfil da magistrada, considerando que ela poderá contribuir muito para o Tribunal, agora, na segunda instância.

“Destaco três características marcantes da desembargadora Maria Cristina. Trata-se de uma mulher de fibra, antenada à era digital que estamos vivendo e, além de tudo, humanizada. Não é por acaso que estamos aqui. Nós temos uma missão, que deve ser retribuída em razão da responsabilidade social que a nossa Corte tem e que nós, como integrantes do Tribunal de Justiça, também temos. A desembargadora Maria Cristina, no conjunto, traz ao Tribunal uma renovação. Se cada um que aqui chegar, vier com esse perfil de Vossa Excelência, tenho certeza de que o Tribunal só terá a ganhar”, afirmou.

Em nome de todos os magistrados do Poder Judiciário fluminense, o 1º vice-presidente do TJRJ, Caetano Ernesto da Fonseca Costa saudou Maria Cristina ressaltando sua trajetória durante os 30 anos em que atuou como juíza.

“Nossa desembargadora Maria Cristina sempre soube interpretar e aplicar a lei com extremo senso de justiça, moldando sua atuação pelo equilíbrio entre o frio cumprimento das regras com as vulnerabilidades dos menos afortunados e oprimidos. Além de justa, sempre foi reconhecida por sua imparcialidade e por sua independência, predicados essenciais à judicatura.”

Em seu discurso de posse, a desembargadora lembrou vários momentos de sua atuação como juíza, com passagem em diversas varas onde esteve à frente, nas competências cível, família, empresarial, na Justiça Itinerante e no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), além de sua atuação como professora na Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (Emerj).

“Chego agora ao segundo grau no tempo certo. Olho para trás e vejo muitas realizações onde tive a oportunidade de atuar. Tive tempo de inovar, experimentar, vivenciar em todas as dimensões a judicatura de primeiro grau, sentindo-me, portanto, abundantemente recompensada. E é no espírito de contribuição e respeito à sociedade e aos seus direitos que chego a esta casa para somar esforços, defendendo os mesmos ideais e com a mesma postura de consideração, respeito e apreço aos jurisdicionados e a todos os membros dos órgãos essenciais à implementação da Justiça.”

História da desembargadora

Magistrada há 30 anos, a desembargadora Maria Cristina de Brito Lima ingressou na magistratura fluminense em 1993, pelo 17º Concurso. Desde julho de 2015 era juíza titular da 6ª Vara Empresarial.

Maria Cristina de Brito Lima é graduada em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), mestre em Direito das Relações Econômicas pela Universidade Gama Filho e doutora em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj).

Professora da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro - Emerj e tutora dos Cursos de Aperfeiçoamento de Magistrados, Formação Inicial e Continuada, com certificação obtida junto à Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - Enfam. Atualmente, é professora convidada da Fundação Getúlio Vargas - Direito Rio, com a temática de Direito Empresarial, ênfase em Direito Societário e Relações de Consumo.