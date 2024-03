Nova tarifa passa a valer no próximo dia 12 de abril - Divulgação / MetrôRio

Publicado 29/03/2024 14:19 | Atualizado 29/03/2024 16:36

Rio - A partir do dia 12 de abril, a tarifa do metrô do Rio vai aumentar. O valor da passagem vai passar a custar R$ 7,50. Com a mudança, o valor da tarifa social, atualmente fixado em R$ 5, também vai subir.

O novo valor, que aumentou em R$ 0,60, representa a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que foi de 4,5%, entre janeiro de 2023 e janeiro de 2024. O aumento é anual e previsto no contrato de concessão.

Para os usuários do Tarifa Social, através do Bilhete Único Intermunicipal (BUI),o valor também sofrerá o mesmo acréscimo, passando a custar R$ 5,60. O reajuste ainda será publicado no Diário Oficial. A mudança representa um aumento de 11% no valor praticado, de acordo com o "RJ 1", da TV Globo.

De acordo com o MetrôRio, além da variação, há um aumento de R$ 0,30 na passagem decorrente do fim do subsídio pago pelo governo estadual.

Procurada, a Secretaria de Estado de Transportes não respondeu aos questionamentos.