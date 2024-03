Queli Santos Adorno e o pequeno Azafe receberam alta - Álbum de família / Divulgação

Publicado 29/03/2024 17:14

Queli sofreu uma pré-eclâmpsia, doença que faz a pressão subir durante a gravidez, e precisou ficar na UTI após o nascimento do pequeno Azafe.O primeiro a ser liberado do hospital foi o bebê, que recebeu alta ainda no início da manhã, com sete dias de vida. Já Queli recebeu a liberação algumas horas depois, junto com um encaminhamento para continuar o tratamento psicológico.Segundo o documento, a paciente “passou por um trauma ocorrido na unidade” e necessita de acompanhamento.Após ser acusada de negar atendimento para o parto de Queli, a médica Sheila Peixoto Atthie Maia foi demitida pela Prefeitura de Duque de Caxias. Em nota, o município informou que foi aberta uma sindicância interna para apuração e responsabilização das demais condutas dos profissionais envolvidos no atendimento à paciente."A Prefeitura de Duque de Caxias manifesta ainda seu repúdio a esse tipo de conduta médica e reafirma seu compromisso com a assistência humanizada e o bem comum de todos os pacientes atendidos na rede municipal de saúde", informou o órgão.