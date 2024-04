Secretário de Transformação Digital, Mauro Farias - Divulgação

Publicado 03/04/2024 13:28 | Atualizado 03/04/2024 13:30

Rio - O Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Transformação Digital e do Proderj, conquistou o 3° lugar geral no resultado da avaliação de maturidade em segurança da informação divulgada pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais e Públicas de Tecnologia da Informação e Comunicação (ABEP-TIC). O Rio, que em 2018 ocupava a 16ª posição, avançou mais de dez colocações e hoje é destaque entre os estados avaliados.

"É com muito orgulho que recebemos mais esse importante reconhecimento em temas prioritários para a Tecnologia da Informação estadual. Sob a orientação do governador Cláudio Castro, temos investido e avançado em ações ligadas, por exemplo, à segurança da informação, governo digital e Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)", disse o secretário de Transformação Digital, Mauro Farias. "(...) O nosso foco agora é alcançar o 1° lugar neste índice nacional de maturidade", acrescentou.



Entidades estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação de todo o país participaram desta avaliação do Grupo de Trabalho em Segurança da Informação da ABEP-TIC. Entre os critérios avaliados constam, por exemplo, informações que medem os riscos, adoção de políticas e controles para reduzi-los e o nível de formalização dos controles.



O Governo do estado, por meio de ações realizadas pelo Proderj nos últimos anos, vem avançando na maturidade em cibersegurança com a disponibilização de soluções para as entidades estaduais. Entre elas estão, por exemplo, ferramentas antivírus, prevenção de vazamento de dados, firewall de nova geração e solução de backup.



Também foram adotadas medidas técnicas de segurança recomendadas pela LGPD nos processos de desenvolvimento de novas aplicações, o novo Centro de Operações de Segurança de Rede que monitora a Rede Governo 24h por dia e a intensificação do apoio aos órgãos que compõem o domínio rj.gov.br.