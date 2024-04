Hospital Central Aristarcho Pessoa, no Rio Comprido - Reprodução

Publicado 03/04/2024 11:30

Rio - A bombeira Sabrina Waisfougel Monteiro , baleada durante um assalto na Tijuca, na Zona Norte do Rio, foi transferida nesta terça-feira (2) para o Hospital Central Aristarcho Pessoa (HCAP), no Rio Comprido, que pertence à corporação. Nesta quarta-feira (3), o estado de saúde da vítima é estável.

Sabrina levou um tiro no tórax por volta das 14h desta terça durante uma troca de tiros entre um policial militar do 6º BPM (Tijuca) e bandidos que tentavam roubar um carro na Rua Moraes e Silva com a Rua São Francisco Xavier.

Após ser atingida, ela foi levada, em estado grave, por moradores ao Hospital Israelita Albert Sabin, no bairro do Maracanã, também na Zona Norte, que fica a poucos metros do local onde foi baleada.

No hospital, Sabrina passou por um procedimento cirúrgico e depois, no início da noite, foi transferida para o CTI do hospital dos bombeiros.

Sabrina, que é 1° sargento e lotada no Centro de Perícias Médicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ).

O caso foi registrado na 18ª DP (Praça da Bandeira).