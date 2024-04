Material para fabricação de anabolizantes encontrado no laboratório clandestino - Divulgação / Polícia Civil

Material para fabricação de anabolizantes encontrado no laboratório clandestino Divulgação / Polícia Civil

Publicado 03/04/2024 10:56 | Atualizado 03/04/2024 11:00

Rio - Um laboratório clandestino de anabolizantes foi fechado, na manhã desta quarta-feira (3), durante uma ação de agentes da 38ª DP (Brás de Pina) em conjunto com a Polícia Civil de Minas Gerais. O estabelecimento ilegal ficava em uma mansão de luxo na Taquara, Zona Oeste do Rio.

A Polícia Civil informou que o dono do material foi preso em flagrante. Na ação, foram apreendidos diversos frascos, ampolas, material para fabricação de anabolizantes, além de dois carros de luxo. A investigação apurava a venda e fabricação ilegal de esteroides.

Segundo as investigações, o anabolizante vinha em forma de matéria-prima e era adulterado ou até mesmo fabricado no local para ser vendido. De acordo com a polícia, o homem integra uma organização criminosa responsável por um grande esquema de venda ilegal de anabolizantes.



O homem e todo material foram encaminhados para a 38ª DP (Brás de Pina), onde a ocorrência foi registrada. O responsável pelo material vai responder por crime contra a saúde pública, associação criminosa e crime contra a ordem tributária e relações de consumo.