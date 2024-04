Grupo Puro Bicho tem união com as turmas Barró e Maus-Elementos - Divulgação / Polícia Civil

Grupo Puro Bicho tem união com as turmas Barró e Maus-ElementosDivulgação / Polícia Civil

Publicado 03/04/2024 10:01 | Atualizado 03/04/2024 12:31

Rio - Seis integrantes de um grupo de bate-bolas foram presos pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (3), acusados de envolvimento na morte de um rival , em janeiro de 2023. De acordo com a corporação, os detidos são integrantes da turma denominada ‘Puro-Bicho’, que, junto a outros dois grupos, Barró e Maus-Elementos, são rivais da turma Beira-Rio, em que a vítima fazia parte.Ryan do Nascimento Silva Santos, na época com 18 anos, foi morto enquanto trabalhava realizando entregas de moto, em Bento Ribeiro, na Zona Norte. O jovem levou um tiro no peito e chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Estadual Carlos Chagas, mas não resistiu. Segundo a Polícia Civil, na ocasião, outra vítima foi agredida, mas conseguiu sobreviver.Os presos na Operação Puro Bicho, realizada pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), foram identificados como Yuri de Souza Andrade, vulgo ‘Playboy’; Carlos Alberto de Oliveira Júnior, o ‘CL’, Mauro Henrique Silva Pereira dos Santos, o ‘Maurinho’, Luiz Felipe Marques, Jair Rios de Medeiros, o ‘Mil grau’ e Ewanderson Mattos Mendes da Silva. A Polícia informou que um sétimo suspeito foi identificado e está sendo procurado. A identidade dele não foi revelada.